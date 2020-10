Anche a Pescara la protesta di "Priorità alla scuola" per dire no alle chiusure e alla didattica a distanza

Anche a Pescara è prevista la mobilitazione del comitato "Priorità alla Scuola" tramite presìdi e flashmob per confermare la contrarietà alla chiusure delle scuole di ogni ordine e grado e il ricorso alla didattica a distanza.

L'iniziativa di protesta è programmata in 13 città di 10 regioni dopo la mobiitazione iniziativa venerdì in seguito all'ordinanza di chiusura delle scuole in Campania.

Nel capoluogo adriatico l'appuntamento è per le ore 19 in piazza Italia davanti alla prefettura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il comitato il ricorso alla didattica a distanza non può essere la soluzione per problemi, dai trasporti alla gestione sanitaria, per i quali occorre trovare alternative che non ne scarichino il peso su studenti e famiglie. Il Comitato fa inoltre presente che in questo momento le scuole sono sicure, luoghi di monitoraggio e prevenzione per milioni di persone altrimenti fuori controllo.

Lo scopo delle mobilitazioni è quello di dare solidarietà agli studenti e alle famiglie campane e ribadire ancora una volta che il diritto all'istruzione in presenza deve essere garantito a tutti e uniformemente su tutto il territorio nazionale perché un diritto o è di tutti o si trasforma in privilegio.