Partite iva ed esercenti scendono di nuovo in piazza per protestare contro il Dpcm

Partite iva, esercenti e commercianti scenderanno di nuovo in piazza a Pescara domani, mercoledì 28 ottobre.

Dopo la protesta organizzata nella giornata di ieri in piazza Muzii con la partecipazione di centinaia di persone, il nuovo appuntamento è in piazza Salotto alle ore 18.

A organizzare l'evento, aperto a tutti i cittadini che vogliano partecipare, è l'associazione "Pescara Viva".

Così viene presentato l'evento nella pagina Facebook dedicata:

«Scendo in piazza con la mascherina, scendo in piazza per il diritto al lavoro, scendo in piazza perché sono stanco, delle continue restrizioni di orario alla mia attività, del regime militare a cui viene costantemente sottoposta la mia zona e la mia attività, stanco dei folli divieti, scendo in piazza perché mi avete fatto spendere soldi in attrezzature, igienizzanti ,tavoli e poi mi chiudete, scendo in piazza perché ho diritto di lavorare e mantenere i miei figli, scendo in piazza perché nessuna attività lavorativa può essser considerata superflua, scendo in piazza perché dopo il primo lockdown non ho praticamente ricevuto aiuti, scendo in piazza per la mia famiglia, scendo in piazza per il diritto allo sport, perché lo sport è salute, scendo in piazza perché il lavoro è la mia vita, scendo in piazza per dire basta!».

Pescara Viva ha 3 richieste per i titolari di partita iva e attività che saranno portate domani in piazza: