Scendono in piazza anche i professionisti del settore wedding. All'insegna del motto "Dimenticati dal governo", i lavoratori e gli operatori del comparto che si occupa di sposi e matrimoni protesteranno nella mattinata di domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 10,30 con una manifestazione pubblica prevista in piazza Salotto. Donne e uomini sfileranno in abiti di nozze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il governo - si legge in una nota - sembra aver dimenticato l'importanza di una filiera trainante per la nostra economia, in grado di valorizzare le eccellenze dell'artigianato e della ristorazione, oltre ad un ampio indotto che va dal florovivaismo ai viaggi, dai fotografi e filmmaker agli animatori e musicisti. Con le regole dei decreti ministeriali i progetti di una vita sono congelati dalle restrizioni nazionali e locali per contrastare la pandemia da Covid 19".