I poliziotti penitenziari scendono in piazza per protestare e denunciare le carenze nelle carceri

Manifestazione unitaria dei poliziotti penitenziari abruzzesi a Pescara per denunciare il grave stato in cui sono costretti a lavorare.

La protesta è in programma giovedì 4 maggio in piazza davanti all'ex provveditorato.

«Abbiamo rappresentato a tutte le istituzione deputate, il disagio e la sofferenza dei poliziotti penitenziari che quotidianamente affrontano la gestione delle carceri di questa regione», scrivono Ninu,Di Felice, Di Giovanni, Petrongolo, Tedeschi e Ciampa dei sindacati Sappe, Osapp, Uil Pa/Pp, Uspp, Fns/Cisl e Fp/Cgil.

Che poi aggiungono: «Costretti a subire aggressioni giornaliere e offese di ogni genere, a lavorare con turni massacranti, sempre al di sotto dei livelli minimi di sicurezza. Denunciamo che la regione ha una carenza di organico di 300 unità con una percentuale che si attesta al 34% mentre nelle restanti regioni si attesta al 14%. I poliziotti penitenziari della regione Abruzzo sono stanchi di questo immobilismo delle istituzioni che nulla fanno per migliorare le condizioni delle carceri abruzzesi».

Il 4 maggio dunque scenderanno in piazza per: carenza di personale, aggressioni, pessima gestione della sanità penitenziaria, diritti soggettivi dei poliziotti penitenziari negati ormai quotidiamente, per il sostanziale immobilismo dell'amministrazione penitenziaria. «Per questi motivi diciamo basta», concludono dalle organizzazioni sindacali, «basta, è tempo di assumersi ognuno le proprie responsabilità, è ora di far sentire forte la nostra voce».