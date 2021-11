No green pass, sospeso lo sciopero della fame e della sete: ma nuova protesta in piazza Salotto

Nuova manifestazione di protesta in piazza della Rinascita (piazza Salotto) a Pescara da parte del comitato No green pass-Non toccate i minori oggi pomeriggio, sabato 20 novembre.

Invece è stato sospeso lo sciopero della fame e della sete, durato 3 giorni in piazza Italia, del referente Nico Liberati.

La protesta, che come dicono gli organizzatori andrà avanti a oltranza, è in programma dalle ore 17 alle 20.

«Hanno risposto, con grande sensibilità gli organi governativi, come ci avevano anticipato dal ministero alle disabilità della dottoressa Erika Stefani», dicono Nico Liberati e Sonia Arina del movimento No green pass-Non toccate i minori Abruzzo Marche, «cui indirizziamo il nostro ringraziamento. La replica ricevuta dalla presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è interessantissima. Tra l’altro, attraverso tale nota, le problematiche che abbiamo segnalate vengono inoltrata al Ministro della Salute. Viene sospeso dunque lo sciopero della fame e della sete; ma restiamo in attesa in piazza Italia, tra Palazzo di Città e quello del Governo, offrendo una testimonianza del dissenso, e denunciando in questo modo il malessere dei minori e in particolare dei diversamente abili».

Poi LIberati così conclude: «La nostra protesta prosegue anche oggi 20 novembre: purtroppo continuano a pervenire grazie al clamore mediatico dell’iniziativa, tantissime testimonianze drammatiche, di casi simili a quello di Joshua, per questo il nostro appello è sempre più urgente. Il 24 novembre si unirà alla protesta anche Stefano Puzzer accompagnato da altri portuali triestini».