Nuova protesta dei No green pass in piazza Salotto con il giornalista d'inchiesta Amodeo

Nuova manifestazione di protesta in piazza Salotto (piazza della Rinascita) a Pescara da parte del comitato No green pass-Non toccate i minori.

Nella nostra città l'appuntamento è per domani, sabato 6 novembre, dalle ore 17 alle 20.

Prevista la presenza del giornalista d'inchiesta Francesco Amodeo «famoso nel mondo per avere svelato retroscena inquietanti sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda Usa vs.Cina», come dicono gli organizzatori.

La protesta contro il green pass, segnalano gli organizzatori, si svolgerà «senza simboli di partito e associativi, sotto un solo emblema il tricolore».

Questo quanto dichiarano Sonia Arina e Nico Liberati, portavoce del movimento federale nogreenpass nontoccateiminori Abruzzo Marche: «Purtroppo dobbiamo riscontrare che, nonostante le scuse della Asl abruzzese e i chiarimenti della Regione Abruzzo, continuano [seppur sporadici e rari] gli episodi di respingimenti di pazienti dai presidi sanitari, in questo caso grazie a una infermiera dell’ospedale di Atri che mercoledì mattina avrebbe discriminato e rifiutato il trattamento di una paziente [siamo pronti a depositare esposto alla Procura della Repubblica], poiché la stessa non era vaccinata. Ribadiamo che tutti i pazienti accedono alle prestazioni sanitarie senza l’obbligo di esibire green pass. Inoltre, si susseguono notizie di focolai, nelle scuole e nei presidi Asl proprio tra personale vaccinato. A titolo indicativo ma non esaustivo, riportiamo il caso di una scuola primaria di Pineto, all'interno di una comunità di minori quindi, una delle insegnanti titolari è risultata positiva al test per il Covid 19, nonostante coperta da doppia dose di vaccino Astra Zeneca. Classi intere in quarantena e didattica a distanza. Disagi per le rispettive famiglie, in isolamento fiduciario».

Così concludono Arina e Liberati: «Ci chiediamo inoltre quanto possa risultare maggiormente vantaggiosa una campagna assidua di tracciamento dei contagi, attraverso diagnostica gratuita da effettuare anche sui vaccinati, ma soprattutto attraverso il controllo dell’efficacia dei vaccini attraverso l’esame dei valori anticorpali. Ci opponiamo all’oscurantismo anti scientifico, di tutti coloro che su base ideologica [ o per legge] negano la pandemia o peggio si ritengono immuni dal virus. Costoro sono il vero pericolo per la società».