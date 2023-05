Tornano a manifestare gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione: flash mob in piazza a Roma

Tornano a manifestare gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione dopo essersi già riuniti in piazza della Rinascita, lo scorso marzo, per far valere le proprie ragioni: questa volta ci si sposterà da Pescara a Roma per un flash mob, previsto nella Capitale il prossimo mese dopo la chiusura delle scuole. Più precisamente la mobilitazione è in programma mercoledì 14 giugno, a partire dalle ore 10, davanti al ministero dell'istruzione.

Al presidio saranno presenti tutte le assistenti all'autonomia e all'integrazione, nonché le famiglie e le associazioni. Ricordiamo che la protesta è promossa dal Misaac, ossia il Movimento per l'internalizzazione e la stabilizzazione degli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, che chiede "il nostro internamento nel Mim così come già avviene per i docenti", come hanno spiegato le componenti del comitato.

Intanto in Parlamento, nelle scorse settimane, si sono tenute le audizioni per affrontare la tematica. C'è stata anche una tavola rotonda con la direttrice dei servizi generali e amministrativi scolastici, Carmela Bucalo, il portavoce nazionale del Misaac, Maurizio Benincasa, e altre parti in causa.

Ma lo stato di agitazione non è ancora finito: gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione sono i professionisti che si occupano di accompagnare nella comunicazione e nell'inserimento i ragazzi beneficiari della 104, cioè gli alunni con disabilità più fragili, ma non dipendono dal ministero dell'istruzione e del merito (come invece avviene per i docenti e i bidelli), bensì dalle cooperative. La loro richiesta, pertanto, è quella di essere ricondotti nei ruoli del personale scolastico, migliorando anche la situazione relativa ai diritti e ai contratti, a cominciare dalla retribuzione che viene ancora ritenuta insufficiente.