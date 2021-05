Cittadini in via monte Faito con falce e rastrelli per pulire i prati [FOTO]

Questa mattina, in via monte Faito, è andata in scena una forma di protesta pacifica da parte dei cittadini che, armati di falce e rastrelli, hanno provveduto a pulire personalmente i prati della zona che non sono stati sistemati dal Comune.

Ricordiamo che a febbraio il capogruppo del Pd Piero Giampietro aveva attaccato la giunta Masci, accusandola di aver speso migliaia di euro di soldi pubblici per riqualificare un'area verde destinata a diventare il parcheggio di un privato. La denuncia di Giampietro era arrivata durante la seduta del consiglio comunale in cui si stava discutendo della permuta dei terreni propedeutica per il progetto del supermercato in quella strada.