La riserva dannunziana resta chiusa, diversi gli alberi caduti a causa del maltempo: via agli interventi di messa in sicurezza

Prorogata la chiusura della riserva dannunziana. A differenza di tutti gli altri parchi e giardini pubblici della città per ragioni di sicurezza il vicesindaco Gianni Santilli ha deciso di tenere chiusi i cancelli della pineta dove il maltempo ha causato i danni maggiori portando alla caduta di alcuni alberi.

“I tempi di saturazione del suolo, quando invaso dall'acqua, possono prolungare i rischi di caduta dei fusti ed è ciò che si è verificato”, spiega infatti il vicesindaco che ha la delega al verde. La chiusura dei parchi era stata decisa con apposita ordinanza il 18 maggio con scadenza il 21 del mese proprio per garantire l'incolumità dei cittadini viste le tante allerte emanate a cominciare da quella del Centro funzionale della Regione Abruzzo.

Se gli altri spazi sono tornati regolarmente fruibili “la decisione relativa alla Riserva pineta dannunziana – conclude Santilli – si è resa necessaria perché i fusti caduti costeggiano i sentieri e i percorsi abitualmente utilizzati dai frequentatori. Per ora quindi, e mi dispiace per il disagio arrecato, non si può accedere, allo scopo di consentirci di ripristinare le condizioni di sicurezza”.

La riapertura è prevista per il 24 maggio.