Pronto Soccorso: dal 1 novembre il reparto sarà sotto la guida della dottoressa Tiziana Ferrara

Entrerà in servizio il 1 novembre la dottoressa Tiziana Ferrara che prende il posto del dottor Alberto Albani, ora in pensione, alla guida del pronto soccorso di Pescara.

Un incarico quinquennale quello della Ferrara, prima donna a guidare l'unità operativa complessa di medicina e chirurgia d'urgenza, che si è aggiudicata il bando del febbraio scorso cui in 12 avevano partecipato. Che sarebbe stata la Ferrara, già dirigente medico al dipartimento di urgenza dell'ospedale di Chieti, ad averlo vinto lo si era saputo già alcune settimane fa, ma questa mattina la dottoressa ha ufficialmente accettato l'incarico sottoscrivendo il contratto con la Asl. L'azienda sanitaria sottolinea la lunga esperienza nel campo della medicina e chirurgia dell’emergenza-urgenza della nuova direttrice: è specializzata in chirurgia d’urgenza e chirurgia toracica e, tra gli altri titolo di studio, ha anche, ha conseguito anche il diploma di perfezionamento in “Gestione delle aziende e servizi sanitari” ed in “Governo clinico”. Diverse le sue pubblicazioni scientifiche.

La Ferrara, dunque, prende ufficialmente il posto di Albani che il pronto soccorso lo ha diretto per ben 22 anni e quello de Antonino Gabriele che lo ha guidato nel periodo di transizione e cioè dal 29 aprile ad oggi. Ad accogliere la Ferrara questa mattina c'erano il direttore generale Vincenzo Ciamponi, il direttore amministrativo Vero Michitelli, il direttore sanitario Antonio Caponetti, il presidente dell’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Pescara Maria Assunta Ceccagnoli ed il dottor Giuseppe Barile, direttore Uoc dinamiche del personale della Asl.