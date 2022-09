Il sindacato Nursing Up sul pronto soccorso: "Somiglia sempre più a una polveriera"

"Una vera e propria emergenza, da nord a sud, di cui stranamente nessuno osa parlare, su cui la politica tace e fa finta di nulla da troppo tempo. Come avevamo fatto alcuni mesi fa, analizziamo le situazioni regione per regione e questa volta è il centro-sud a finire nel mirino della nostra inchiesta».

A dirlo è il presidente del Nursing Up, Antonio De Palma, nel commentare l'indagine sui pronto soccorso italiani, come riferisce l'agenzia Dire.

Per la sigla sindacale i «pronto soccorso sono nel caos con gli infermieri costretti a navigare in un mare in tempesta».

Questo quanto segnala il Nursing Up riguardo all'Abruzzo e a Pescara: Carenza di personale all'acme, tempi di attesa lunghissimi. La riduzione di posti letto in ospedali come quelli di Popoli e Penne si scarica tutto sul pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, che somiglia sempre più a una polveriera, con malati anche in gravi condizioni che attendono ora prima di essere visitati e talvolta con un solo infermiere di turno al triage che deve occuparsi di decine di pazienti».