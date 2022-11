Pronto soccorso, Cgil: la Asl potrebbe rivedere la delibera sull'esternalizzazione e a creare un percorso specifico per i disabili

La Asl sarebbe pronta a rivedere la delibera riguardo l'esternalizzazione del servizio per la gestione dei codici bianchi e verdi del pronto soccorso e anche a valutare un percorso dedicato per le persone con grave disabilità. Non solo: l'incontro di oggi sarebbe solo il primo che la direzione intende avere con le organizzazioni sindacali per trattare tutti le criticità sollevate in tema sanità a partire dalle liste d'attesa cui si chiede una risposta soprattutto all'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì con la quale, fa sapere la stessa Asl, entro 10 giorni ci sarà un confronto.

Questo l'esito dell'incontro che i referenti della Cgil hanno avuto con i rappresentanti della direzione dell'Azienda sanitaria locale questa mattina, a margine della manifestazione organizzata davanti al pronto soccorso. A riferirlo è il sindacato stesso spiegando di aver sottoposto all'attenzione della Asl tutti i punti contenuti nel documento da loro redatto e con cui si chiede, di fatto, un cambio di passo della sanità partendo dalla programmazione politica per poi arrivare alla gestione dell'azienda.

Per quanto concerne il problema "esternalizzazione" è la stessa Azienda sanitaria a precisare che l'accordo quadro che prevede una diversa gestione dei codici meno gravi del pronto soccorso è stato previsto a "scopo prudenziale" così che possa essere attuato solo se e quando vi sia un reale bisogno di ricorrere al supporto della cooperativa. Su tutto il resto, fa sapere, sarà necessario un approfondimento.

Una posizione più cauta dunque, ma comunque una prima risposta che il sindacato auspica si concretizzi dando almeno una risposta ai disabili che questa mattina hanno preso parte al presidio e che, come Morena, hanno voluto raccontare le loro difficoltà. Un problema quello dei più fragili sollevato più volte dal presidente dell'associazione Carrozzine determinate Claudio Ferrante che ha sottolineato l'impossibilità per chi soffre di disturbi psichici o di patologie legate ad esempio allo spettro autistico, sopportare attese di ore se non di giorni.

Resta sul tavolo la proposta della Cgil di un nuovo bando per il pronto soccorso diverso da quello andato deserto. Un bando che preveda assunzioni a tempo indeterminato e almeno un mese di tempo per presentare le domande. Una soluzione possibile, ritiene il sindacato, anche accompagnata nell'attesa da turn over con i medici dei reparti interessati così da ovviare al rischio esternalizzazione.

Certo è, fa sapere il sindacato, che la direzione generale ha sottolineato come la gran parte delle scelte siano condizionate dal taglio progressivo delle risorse finanziarie e dalla mancanza di una programmazione sinergica tra i territori su cui la Regione Abruzzo, chiosa la Cgil “ha responsabilità dirette”. Temi questi che riguardano dunque la politica sia quella nazionale che negli anni ha ridotto sempre di più le risorse come stamattina è stato denunciato nel presidio, che quella locale per quella programmazione di cui il sindacato lamenta l'inesistenza.

Se su alcuni temi c'è dunque un'apertura, su altri il percorso è ancora lungo, ma l'auspicio del sindacato è che si avvii un vero percorso di confronto capace di affrontare i temi del pronto soccorso, quello delle liste d'attesa perché almeno le visite urgenti siano fatte nei tempi previsti anche attraverso un cronoprogramma che abbatta le lunghe attesa, quello della prevenzione sul posto di lavoro, quello della digitalizzazione dei sistemi per la consegna dei risultati delle analisi fatte e delle prenotazioni dato che ad oggi a Pescara ci sono oltre 11 mila domane per invalidità ferme dal 2020. Quindi il problema stabilizzazione dei precari, un tema centrale per cui si chiede di mantenere i posti di lavoro di chi ha il contratto in scadenza: 332 persone assunte per l'emergenza covid e 169 altri precari.

“La Cgil di Pescara ritiene l’incontro solo un primo passo verso un confronto che deve porsi l’obiettivo di dare risposte concrete al bisogno delle persone, e assumere decisioni che possano rendere il servizio sanitario, oltre che pubblico – conclude il sindacato -, fruibile, efficiente e accessibile a tutti”.

All'incontro erano presenti per la Asl il direttore generale Vincenzo Ciamponi, il direttore sanitario Antonio Caponetti, la responsabile della comunicazione della Asl Maria Assunta Ceccagnoli ed Enrico Croce rappresentante dell’uficio legale. Per la Cgil hanno partecipato all'incontro il segretario della Cgil Abruzzo e Molise Carmine Ranieri, il segretario della Cgil di Pescara Luca Ondifero e il responsabile dell’ufficio vertenze legali Montesilvano Massimo Di Giovanni;