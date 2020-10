Pronto soccorso in difficoltà, l'appello di Albani: "Qui solo per patologie gravi, per il resto dal medico di base"

L'aumento costante dei contagi da Covid-19 (Coronavirus) che si sta registrando anche in Abruzzo nelle ultime settimane sta provocando un conseguente incremento dei ricoveri in ospedale.

Questa situazione sta portando a una condizione di difficoltà il pronto soccorso dello "Spirito Santo" di Pescara che si ritrova sotto pressione.

Il problema è relativo all'impennata di numerose persone ritenute sospetti casi Covid-19 che si aggiungono ai pazienti che giungono nella struttura sanitaria per problemi legati a tutte le altre patologie.

Visto che la situazione inizia a farsi complicata, Alberto Albani, direttore del dipartimento Urgenza-Emergenza lanciano un appello ai cittadini:

«Bisgona rivolgersi al pronto soccorso solo per patologie gravi e importanti, ma non per i tamponi o per patologie banali. Per i tamponi esistono i numeri e le strutture dedicate, mentre per patologie non gravi è consigliabile contattare i medici di base».