Troppi ricoveri in Geriatria e il pronto soccorso va in tilt, pazienti dirottati verso altri ospedali

Pronto soccorso dell'ospedale di Pescara in tilt nelle ultime ore a causa dell'eccessivo numero di ricoveri nel reparto di Geriatria.

I pazienti anziani continuano ad arrivare nel pronto soccorso che però non potendo effettuare ricoveri non riesce a gestire il sovraffollamento anche per questioni di sicurezza legate al Covid-19.

Per questo motivo, come conferma il direttore della struttura, Alberto Albani, per i prossimi due giorni i pazienti verranno dirottati sia verso gli altri ospedali della Asl, ovvero Penne e Popoli, sia verso quelli vicini come Atri, Chieti e Ortona.

Albani rivolge anche un invito alla cittadinanza ossia di recarsi nel pronto soccorso solo per casi realmente gravi mentre per casi più facilmente gestibili di rivolgersi prima ai medici di base di giorno e alla guardia medica nelle ore notturne. L'alto numero di anziani ricoverato è dovuto a patologie croniche tipiche di chi ha un'età avanzata, come problemi cardiocircolatori, respiratori e bronchiti croniche, ma anche ai malanni di stagione dovuti al freddo. Anche nei giorni passati, rivela Albani, diversi anziani sono stati tenuti in attesa in pronto soccorso anche per 24 ore. Al momento è stato deciso il dirottamento per consentire il riassorbimento della situazione.