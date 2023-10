La città si prepara al Natale, l'assessore Cremonese: "Un programma ricco, attrattivo e coinvolgente"

Pescara si prepara al Natale o meglio lo fa l'assessorato comunale al commercio Alfredo Cremonese che promette un periodo festivo fatto di tanti eventi, anche anticipati per accrescere l'attrattività della città e uno dei primi sarà l'ormai classico appuntamento del Black Friday che si svolgerà nell'ultima settimana di novembre.

Nonostante il cantiere di corso Umberto I e piazza Sacro Cuore che andrà avanti per otto mesi e dunque, come riferito dall'assessorato ai Lavori pubblici, anche durante i giorni di Natale con l'accortezza di creare percorsi pedonali luminosi così da non penalizzare le attività, anche quest'anno le festività a Pescara saranno a misura di grandi e piccini. Anzi soprattutto dei piccini proprio come, sottolinea Cremonese, è sempre stato sotto il suo assessorato.

Grandi eventi ci saranno, ma saranno i piccoli a caratterizzare le settimane che vanno dall'8 dicembre al 6 gennaio. Il grosso si concentrerà nel Centro commerciale natural e cioè in centro, “ma ci saranno anche altri eventi a Pescara Vecchia, i Colli e a Porta Nuova” tiene a precisare. Per quanto riguarda il centro una delle novità principali sarà quella di replicare, questa l'intenzione, il modello che ha portato al successo della prima notte in via Cavour, evento svoltosi i primi di settembre.

“Il Natale si caratterizzerà per alcune tematiche dedicate ai bambini come sempre, ma a differenza degli altri anni non ci sarà la 'Città' a loro dedicata - spiega l'assessore comunale -. Puntiamo su microeventi in diverse zone della città, compatibilmente con gli spazi pedonali, che coinvolgano grandi e piccini. Microeventi che stiamo cercando di programmare sin da ora per partire prima dei giorni pienamente festivi”. Parlando del Black Friday e non solo “sarebbe bello, come ho sempre sostenuto e come si è concretizzato in via Cavour, riuscire a creare una sinergia simile. È stato un evento partito dal basso che ah visto il pieno sostegno e supporto da parte del Comune e del mio assessorato. Per questo intendo parlare con tutti i commercianti del centro, anche quelli delle vie collaterali per replicare quel modello che ha avuto oggettivamente un grande successo. A breve – annuncia quindi Cremonese – convocherò le associazioni di categoria”.

Le luminarie ci saranno e ci sarà anche la filodiffusione con le vie del Centro naturale dove a creare atmosfera ci sarà dunque anche tanta musica. La pista di pattinaggio su ghiaccio non mancherà anche perché, sottolinea l'assessore, “fa numeri da capogiro”. Quindi i grandi eventi del 31 dicembre e del primo gennaio che si svolgeranno nell'area di risulta anche per ragioni di sicurezza essendo corso Umberto, come detto, interessato dai lavori.

Ultimo, ma importante tassello quello della comunicazione su cui, fa sapere infine Cremonese, si punterà moltissimo. “Visto che il centro è oggetto di lavori la comunicazione è ancor più una priorità. Vogliamo comunicare tutto il programma in maniera importante non perché di Pescara si parli soltanto fuori dai confini della città, ma perché tanti vogliano venire nella nostra città e sono certo – conclude – che sarà così. Sarà un natale alla grandissima”.

Uno scoglio da superare però c'è ed è quello del mercatino di Natale il cui destino al momento è appeso a un filo. Con i lavori in corso Umberto farlo lì è ovviamente impossibile, ma sia le associazioni di categoria e in particolare la Confcommercio che ha vinto il bando triennale per organizzarlo, sia l'assessorato puntano a far sì che si svolga. Proposte sul dove ci sono sebbene piazza Salotto per Cremonese sia fuori dai giochi perché già meta di troppe attività. L'accordo, se gli operatori fatte le valutazioni lo troverà adatto a rispondere alle proprie esigenze, sembra essere quello di collocarlo nello spazio antistante la vecchia stazione. Insomma sul mercatino è ancora tutto da vedere.

Il "Concorso di idee": sì al bando

Dalla giunta comunale è arrivato anche quest'anno il "sì" al bando del "Concorso di idee" per avanzare proposte e organizzare gli eventi natalizi in tutta la città con particolare attenzione, si specifica, a quelle più periferiche. Eventi culturali capaci dare ancor più attrattività al territorio in termini turistici. Un atto di indirizzo quello approvato per cui ora si dovrà predisporre l'avviso vero e proprio