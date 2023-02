Nuove risorse dall’Unione Europea con il programma Cerv all'insegna della democrazia e dell'inclusività

Ieri, 3 febbraio, si è svolto all'Aurum un convegno dedicato alle opportunità del programma europeo “Cerv”, vale a dire Citizenship, Equality, Rights and Values. A promuovere e organizzare l’evento è stato l'Ueam- ufficio Europa area metropolitana Pescara-Montesilvano-Spoltore, in collaborazione con il national contact point del programma Cerv e l'associazione Abruzzo in Europa. Sono state analizzate nel dettaglio le opportunità offerte dal programma Cerv, che è gestito direttamente dalla Commissione Europea e sarà attivo fino al 2027 per finanziare e sostiene iniziative volte a sviluppare società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive, fondate sullo Stato di diritto.

È stato il sindaco Carlo Masci ad aprire il dibattito, ricordando ai giovani quanto l’Europa rappresenti per loro un futuro di grandi opportunità. Insieme al primo cittadino al tavolo dei relatori sono intervenuti il consigliere delegato alle politiche europee Salvatore Di Pino, l’assessore alle politiche europee del Comune di Montesilvano Deborah Comardi, il consulente dell’associazione Abruzzo in Europa Fabio Petricca e Manuela Marsano del national contact point del programma Cerv. Tra il pubblico presente, oltre agli studenti dell’Ipsiar Di Marzio e del liceo “Misticoni-Bellisario”, sono intervenuti anche i rappresentanti di associazioni e organizzazioni della società civile attive a livello locale, regionale e nazionale.

Nelle prime fasi dell’incontro Manuela Marsano ha approfondito, con i giovani studenti delle scuole presenti, il tema dei valori e dei diritti riconosciuti dall'Unione Europea. È poi seguito un incontro più tecnico sulle call aperte del programma Cerv, con un'analisi dei bandi e una dettagliata spiegazione sulla partecipazione, in particolare per quelli relativi a "reti di città" e "gemellaggi" che sono di grande interesse per Comuni e amministratori.

All’interno del programma Cerv si trovano opportunità e risorse non solo per Comuni ed enti locali, ma anche per gli istituti scolastici, le associazioni e le organizzazioni della società civile nonché per altri portatori di interesse: l’obiettivo generale è quello di creare iniziative volte al coinvolgimento dei cittadini europei, all'uguaglianza per tutti e alla tutela e promozione dei diritti e dei valori dell'Ue. Nel programma trovano grande risalto anche le politiche contro ogni tipo di violenza, dalla violenza di genere a quella sui minori.

Il consigliere Di Pino ha sottolineato come l’Ueam stia diventando sempre più “il punto di riferimento del territorio dell’area metropolitana comprendente i tre Comuni della costituenda Nuova Pescara, per reperire informazioni utili ai finanziamenti europei, grazie agli eventi organizzati nella sede presso la Sala Europa dell’Aurum e allo sportello informazioni aperto al pubblico ogni giorno nella stessa sede. Studenti, cittadini e addetti ai lavori ora hanno uno strumento concreto per avvicinarsi alle politiche dell'Ue e per scoprirne le grandi opportunità, come quelle offerte dal programma Cerv”.

Il consulente Petricca ha invece ricordato l’importanza di intercettare le risorse del programma Cerv “per generare nuove collaborazioni tra comuni abruzzesi ed internazionali, favorendo la partecipazione dei cittadini e aprendo nuove opportunità per i giovani sulla base dei valori, della storia e della memoria comune europea”.