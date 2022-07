Carenza di sangue e corretti comportamenti in mare: firmato un protocollo d'intesa per il Progetto Salvagente

Avis comunale Pescara, Società nazionale di Salvamento - sezione di Pescara e Us Acli Aps Abruzzo hanno firmato questa mattina, nella sala giunta del Comune, un protocollo d’intesa per sensibilizzare la popolazione sulla ricorrente carenza di sangue e di emoderivati che in questo periodo viene segnalata dalle strutture sanitarie. Si tratta del "Progetto Salvagente", per fornire una risposta concreta a questa emergenza ma anche per dare un segnale sull’importanza della donazione come comportamento abituale.

Con la sottoscrizione di questo accordo le tre associazioni si impegnano ad avviare sul territorio, grazie alle proprie strutture e ai propri tesserati, una serie di attività finalizzate rispettivamente alle buone pratiche per la donazione di sangue, per i corretti comportamenti in mare e sulle spiagge e per uno stile di vita sano grazie allo sport. All’incontro hanno partecipato i dirigenti delle tre realtà che hanno aderito all’iniziativa. Hanno siglato il documento Vincenzo Lattuchella (Avis), Adamo Scurti (Us Acli) e Cristian Di Santo (Società di Salvamento), alla presenza del sindaco Carlo Masci.

"Credo che le realtà associative e di volontariato in questo caso stiano dimostrando come sia possibile la collaborazione su obiettivi condivisi. Da donatore di sangue, da sportivo e da pubblico amministratore non potevo non sostenete questo progetto che andremo a sviluppare già dalle prossime settimane con l’obiettivo, come recita già la denominazione di Progetto Salvagente, di essere al fianco delle persone che vivono condizioni di disagio e per le quali ognuno di noi può fare molto", ha affermato Adamo Scurti.