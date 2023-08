Rifacimento della segnaletica, nuovo asfalto e altri interventi per mettere in sicurezza via del Circuito e via Valle Fuzzina

Messa a nuovo per via del Circuito e via Valle Fuzzina. Le due strade, l'una molto urbanizzata e intensamente trafficata e l'altra più periferica e destinata al servizio di una zona specifica del quartiere Colli, saranno in tratti specifici completamente sistemate tra rifacimento del manto stradale, della segnaletica orizzontale e dei marciapiedi là dove presenti con altre specifiche progettate a seconda delle caratteristiche dell'una e dell'altra.

Il progetto di riqualificazione rientra in quello finanziato con fondi pnrr che comprende anche la sistemazione del parco archeologico Colle del Telegrafo e la valorizzazione dell'antica Fonte Borea per un importo complessivo di 550mila euro.

Come annunciato dal sindaco i progetti andranno a bando nei prossimi giorni con i lavori che dunque anche per via del Circuito e via Valle Fuzzina, dovrebbero partire in tempi brevi.

L'intervento in via del Circuito

Due i tratti che saranno interessati dall'intervento: quello che va dal confine comunale fino all'incrocio con via Pian delle mele e quello che da questo incrocio arriva fino alla rotonda di Ponte Villa Fabio.

Per quanto riguarda il primo dei due tratti indicati il sopralluogo fatto dall'architetto Giovanni Sciascia che ha redatto il progetto di riqualificazione, ha rilevato come sul tratto stradale vi siano numerose buche e crepe e come lo stesso nel tempo sia stato oggetto di “rappezzamenti” evidenti. Ad essere rovinati e dunque anche pericolosi, sono anche i marciapiedi “in particolar modo – si sottolinea – nella zona dei cordoli”. Non va meglio con la segnaletica orizzontale risultata molto degradata. Altro problema quello dell'accessibilità dato che, si sottolinea, dove ci sono gli attraversamenti pedonali, mancano gli scivoli per i disabili.

Non molto diversa la situazione nel secondo tratto indicato nel progetto. Anche qui la strada è deteriorata e sono presenti “rappezzamenti” ancor più marcati. La segnaletica orizzontale è “quasi del tutto sbiadita” e i marciapiedi, che si trovano solo su un lato della strada, sono anch'essi in pessime condizione. Una situazione che non si rileva invece nel pressi della rotonda di Ponte Villa Fabio dove, specifica il professionista, dove recenti interventi di manutenzione hanno portato alla creazione di un percorso ciclabile e la segnaletica orizzontale risulta molto più marcata.

Nello specificare che l'incrocio tra via del Circuito e via Pian delle mele non sarà oggetto di intervento perché un altro è già in atto per lo stesso, nei due tratti indicati si provvederà dunque a rasare il manto stradale e dei marciapiedi per rifarli completamente mettendo in piano i tombini che saranno riportati a livello della strada. La segnaletica orizzontale sarà messa a nuova con la realizzazione anche degli scivoli per consentirne la piena fruibilità. Sarà sostituita anche la segnaletica verticale, ovvero quella danneggiata, ma nessun intervento sarà fatto sull'illuminazione risultata “sufficiente e in buono stato”.

L'intervento in via Valle Fuzzina

Parliamo in questo caso di una strada della zona nord-ovest, che attraversa un'area molto meno urbanizzata e quasi totalmente circondata da vegetazione. Una strada periferica della zona Colli che però serve molte vie limitrofe abitate. Anche in questo caso è stata fatta la suddivisione in due tratti per pianificare l'intervento di riqualificazione: il primo tratto che va dall’incrocio con Strada comunale Prati all’incrocio con vicolo Mambella e il secondo che va dall’incrocio con vicolo Mambellla all’incrocio con via Colle Innamorati.

Nel primo tratto marciapiedi non ce ne sono, ma si rileva la presenza di ingressi in terreni privati. “Salendo dall’incrocio con Strada comunale Prati in direzione nord-est – si legge nel progetto di riqualificazione - la strada oggetto d’intervento risulta essere molto stretta con un fondo stradale decisamente irregolare, soprattutto nei pressi dell’incrocio con vicolo Mambella dove a tratti non si riesce a vedere chi arriva dall’altro senso di marcia, a causa della troppa pendenza”. La segnaletica orizzontale risulta tra l'altro assente. La segnaletica orizzontale inoltre è del tutto assente.

Anche nel secondo tratto mancano i marciapiedi, ma la strada è più larga e la pendenza più gestibile. La carreggiata però è molto danneggiata e il punto di maggior criticità è stato individuato all’incrocio con via Colle Innamorati: “la pendenza delle due strade va in contrasto e crea uno svincolo molto scomodo e pericoloso”, si specifica.

In via Valle Fuzzina sarà quindi rifatto completamente l'asfalto con la messa in piano dei tombini. Per risolvere il problema dell'incrocio con via Mambella sarà realizzato lì un nuovo attraversamento pedonale. Altro intervento importante quello che si farà all'incrocio con via Colle Innamorato dove, si legge ancora, “si cercherà con spostamenti di terra di andare ad addolcire le pendenze delle due strade in modo da rendere meno scomodo e pericoloso l’innesto dell’una nell’altra”.

Sarà ovviamente risistemata oltre che incrementata la segnaletica orizzontale. Nessun intervento è invece previsto per l'illuminazione anche in questo caso risultata sufficiente e in buono stato.

Gli interventi così come quelli che interesseranno il parco archeologico Colle del Telegrafo e la valorizzazione di Fonte Borea, rientrano nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024.