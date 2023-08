Accessibilità e valorizzazione per il parco archeologico di Colle del Telegrafo: ecco come sarà la nuova "cartolina" sulla città [FOTO]

Il progetto definitivo è stato approvato con apposita delibera e nei prossimi giorni, ha annunciato anche tramite i social il sindaco Carlo Masci, ci sarà il bando per il completamento del parco archeologico “Colle del Telegrafo”.

Più che un completamento una vera messa a nuovo pensata non solo per valorizzare l'impagabile bellezza del luogo capace di regalare non solo una vista mozzafiato della costa abbracciando Pescara e Montesilvano, ma incastonando al suo interno anche le nostre montagne e cioè il massiccio del Gran Sasso e quello della Maiella.

Tutto nell'ottica della piena accessibilità perché lo spettacolo che Colle del Telegrafo sa regalare sia fruibile da tutto e della valorizzazione dei reperti archeologici che vi sono stati trovati grazie all'indagine fatta nel 2009-2010 e che, ad oggi, non sono visibili.

Una riqualificazione che rientra in un finanziamento del pnrr che oltre a questo progetto ne comprende altri tre per un investimento complessivo di 550mila euro. Oltre agli interventi nell'area panoramica che si raggiunge da Strada Colle Marino, infatti, i fondi saranno utili anche alla riqualificazione di via Valle Fuzzina, il recupero di Fonte Borrea e di un tratto di via del Circuito.

Solo legno per Colle del Telegrafo e niente materiali impattanti per un lavoro di manutenzione che non si è più fatto dal 2018 si legge nella relazione del progetto pubblicata sull'albo pretorio. Nello specifico il progetto prevede la sostituzione dell'attuale torretta che funge da punto di osservazione che oltre ad essere stata danneggiata dal tempo è anche inaccessibile visto che l'unico modo per raggiungerla è tramite cinque gradini. Al suo posto sarà realizzata una balconata perfettamente integrata al percorso e accessibile tramite una rampa.

Oltre alla pulizia dei luoghi e dunque lo sfalcio e la sistemazione del verde il percorso, che in alcuni punti oggi non è visibile proprio per la presenza della vegetazione, sarà totalmente sistemato. L'elemento d'arredo più spettacolare previsto è certamente quello pensato sul versante sud dove sarà installata una pedana in legno con due grandi “cornici” che incastoneranno l'una la Maiella e l'altra il Gran Sasso come fossero due istantanee: due vere cartoline per valorizzare la bellezza del nostro territorio.

L'opera, così come le altre, rientra nel programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato in consiglio comunale.