"Documento e passaporto nell'ufficio postale" grazie al progetto innovativo Polis per i comuni di Poste

Si chiama Polis ed è un progetto di Poste Italiane che potrebbe cambiare radicalmente la vita dei cittadini dei piccoli comuni.

L'obiettivo è quello di fare degli uffici postali una casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7mila Comuni con meno di 15mila abitanti.

Sarà possibile accedere ai servizi oggi raggiungibili solo attraverso la pubblica amministrazione come il rilascio dei documenti d’identità, dei certificati anagrafici, degli atti giudiziari e dei certificati previdenziali.

Il progetto è stato illustrato ai sindaci, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, del segretario di stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, di numerosi esponenti del governo, e delle istituzioni. «I piccoli comuni rappresentati dai nostri sindaci rappresentano l'80 per cento del nostro territorio», dice il capo dello Stato, «una parte decisiva per il suo sviluppo ed equilibrio. Un patrimonio che non può essere disperso e ringrazio poste italiane per aver mantenuto gli uffici postali in ogni comune. Questa scelta». Il presidente del consiglio definisce i sindaci «sempre in prima fila nel panorama politico con un impegno che non conosce pause, confini e spesso risorse».

La provincia di Pescara è largamente coinvolta nel progetto con i suoi 43 comuni, sugli 46 totali, sotto i 15mila abitanti.

I dati

Polis è stato finanziato con 800 milioni di euro di fondi nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr, Poste Italiane dà un nuovo volto ai 7mila uffici postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità attivo 24 ore su 24. Con Polis i cittadini potranno richiedere certificati allo sportello, utilizzare totem e gli Atm operativi 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Polis contribuirà anche ad una maggiore efficienza energetica e darà slancio alla mobilità verde attraverso l'installazione di 5mila colonnine di ricarica per mezzi elettrici e di 1000 impianti fotovoltaici. Poste Italiane darà vita anche al progetto "Spazi per l'Italia", la più grande rete di co- working del Paese con la creazione di 250 siti smart, interconnessi, ricavati dalla valorizzazione di immobili di proprietà aziendale. I lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico degli Uffici Postali sono partiti subito dopo il via libera della Commissione Europea, arrivato a fine ottobre 2022, e completati in pochi mesi: a oggi sono già pronti 40 uffici postali e 230 cantieri aperti. Entro l'anno saranno avviati lavori di ristrutturazione in 1500 nuovi uffici Polis.

I commenti

«Ringrazio Poste Italiane», dice Domenico Vespa, sindaco di Villa Celiera, «per aver acceso e non aver mai spento i riflettori sui piccoli comuni che costituiscono il tessuto socio culturale economico dell’Italia. Poste, all’interno delle piccole comunità, si conferma presidio imprescindibile e di supporto e ausilio, con i servizi che offre attualmente, a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne. Da parte mia, come amministratore di un ente locale, non posso che esprimere la mia gratitudine a Poste Italiane per aver finora mantenuto gli impegni presi, non chiudendo sportelli locali, dotando, anzi, di maggiori servizi (Atm, videosorveglianza, tesoreria, ecc.) e, da ultimo, con l’evento Polis, per offrire servizi digitali al cittadino che in tal modo si renderà parte attiva della vita socio economica, realizzando, in tal modo, il vero concetto di Polis, tutti partecipi al perseguimento del bene comune. Grazie a Poste che continua a far crescere l’Italia investendo sui piccoli comuni».