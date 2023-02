Pescara nel Cuore presenta il progetto del "Parco rifugio" per cani a Santa Teresa di Spoltore: "Un'esigenza che va al di là della politica"

Sarà ufficialmente presentato oggi venerdì 17 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Pescara alle ore 17, il progetto del "Parco rifugio" per cani da realizzare a Santa Teresa di Spoltore. Ad illustrare le motivazioni che hanno portato a questa scelta, l'imprenditore Daniele Kihlgren che ha donato gratuitamente il terreno agricolo dove far sorgere la struttura. Si tratta di un'opera innovativa come spiega l'associazione "Pescara nel Cuore" con il presidente Mattia Cervoni che modererà l'incontro alla presenza del sindaco di Pescara Carlo Masci, dell’assessore alla Tutela del Mondo Animale Nicoletta Di Nisio. Invitati anche il sindaco di Spoltore Chiara Trulli e tutta l'amministrazione comunale.

Cervoni ha dichiarato:

“Obiettivo dell’iniziativa non è sicuramente quella di soffiare sul fuoco delle polemiche, ma piuttosto promuovere un momento costruttivo di confronto e di dialogo. La realizzazione di un Parco rifugio per i nostri amici a quattrozampe che non hanno la fortuna di avere una casa e una cuccia al sicuro è un’esigenza imprescindibile. Sino a oggi l’emergenza del randagismo è stata risolta ricorrendo al canile di via Raiale, con tutti i mille problemi che pure quella struttura presenta e che oggi non la rendono più adeguata né sufficiente, o, in alternativa, alla buona volontà di volontari che operano sul territorio e che sono però allo stremo, spesso costretti a ricorrere alle proprie risorse personali per fronteggiare le continue urgenze, tra nuove cucciolate indesiderate e abbandoni. E parliamo di un canile che sicuramente non assorbe solo le necessità di Pescara, ma anche quelle di Spoltore e probabilmente di centri limitrofi.

Questa emergenza ha oggi incontrato la lungimiranza e generosità di un imprenditore privato che domani racconterà perché ha scelto di donare al Comune di Pescara un terreno di sua proprietà, sul quale avrebbe potuto magari pensare di costruire altro, e invece ha deciso di localizzarvi un parco rifugio per animali a quattrozampe. E quella generosità ha incontrato la premura e la sensibilità del sindaco di Pescara nell’intercettare i fondi necessari, circa 600mila euro, per la realizzazione della struttura."

Cervoni auspica che anche gli amministratori di Spoltore possano essere disponibili ad accogliere il progetto:

"Perché è evidente che quello progettato dall’architetto Pecilli non sarà un canile, ma un parco in cui i randagi del territorio non dovranno vivere sino alla morte, ma dovrà essere un luogo di passaggio capace di agevolare e favorire le adozioni. Ovviamente l’invito è rivolto anche a tutti i cittadini interessati, a partire da quelli di Spoltore, affinchè vengano a scoprire personalmente, senza filtri politici, il progetto messo in cantiere, senza posizioni di pregiudizio”.