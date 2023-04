Anche quest'anno l'associazione "Progetto Noemi" donerà uova di pasqua ai bambini ricoverati nell'ospedale Santo Spirito

Anche quest'anno l'associazione "Progetto Noemi odv/ets" regala un sorriso e uova di pasqua ai bambini ricoverati nell'ospedale di Pescara. Sabato 8 aprile, infatti, i volontari dell'associazione assieme ai clown di "Pronto sorriso" di Pescara, doneranno uova di pasqua ai genitori dei bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, reparto di Sub-Intensiva pediatrica e ai degenti ricoverati nel Centro trapianti midollo osseo, allo scopo di donare una carezza a chi assiste i piccoli ricoverati.

L'obiettivo è quello di far sentire la vicinanza dell'associazione e di tutti ai piccoli pazienti che vivranno una pasqua diversa dai loro coetanei:

"Un appuntamento che si ripete da diversi anni , ricco di emozioni. Attraverso l'iniziativa l'uovo Sospeso doneremo sorrisi e vicinanza. E' il nostro augurio di Pasqua rivolto a i bimbi e famiglie che stanno vivendo un periodo di fragilità. Senza mai arrendersi ".

Sempre nei reparti collegati alla Pediatria, ieri giovedì 5 aprile la guardia di finanza di Pescara si era recata in visita dei bambini ricoverati regalando giocattoli e uova di pasqua ed augurando serenità e gioia nei giorni di festa in arrivo, affinchè non si sentano soli.