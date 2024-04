Bambini prematuri e disturbi dello spettro autistico: grazie al progetto Nida 247 diagnosi precoci

Grazie al progetto Nida (Network italiano per il riconoscimento precoce dei disturbi dello spettro autistico) son stati 247 i bambini nati prematuri monitorati dalla nascita all'ospedale di Pescara. Un dato che la Asl fornisce in occasione delle celebrazioni per la giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo ricordando che oltre all'attività di diagnosi e di presa in carico dell'Unità operativa semplice Disturbi del neurosviluppo e del Centro autismo dell'Unità operativa complessa di Neuropischiatria infantile, è attiva anche quella di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale (Tin) che dal 2020 si occupa del monitoraggio. Un progetto il Nida coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss) che mette in rete la Asl di Pescara con altre Aziende sanitarie locali del Paese.

“I primi 36 mesi di vita, in particolare i primi 18 – spiega la Asl -, sono cruciali per lo sviluppo del bambino. L'individuazione precoce di eventuali Disturbi del neurosviluppo (Ndd) in questa fase è fondamentale per permettere un trattamento tempestivo e mirato, che può ridurre significativamente l'impatto del disturbo sullo sviluppo e migliorare la prognosi del bambino”.

“Per questo motivo – prosegue -, i neonati prematuri (nati prima di 31 settimane di gestazione), piccoli per età gestazionale (al di sotto del 3 per cento) e i loro fratelli (sibling) vengono sottoposti a un monitoraggio dello sviluppo. Il monitoraggio, che viene effettuato da personale qualificato ogni tre mesi di età del bambino fino al 36esimo, si avvale di un protocollo multi-osservazionale che comprende: visita neurologica, somministrazione di test di sviluppo, valutazione auxologica, schede pediatriche del neurosviluppo, test self-report”.

“Il progetto Nida – conclude la Asl - è un esempio virtuoso, clinico e scientifico, di collaborazione regionale e nazionale in cui la centralità della diagnosi precoce permetterà di ridurre l’espressività della sintomatologia e quindi una migliore qualità di vita per i bambini e le famiglie”.