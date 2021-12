Progetto Martina promosso dal Lions Club Flaiano per parlare ai giovani dei tumori

Progetto Martina nell'istituto Mecenate di Pescara nei giorni scorsi su iniziativa del Lions Club "Ennio Flaiano".

All'evento hanno partecipato 20 alunni in presenza e un totale di 80 collegati in videoconferenza e discolati in aule adiacenti.

Si tratta degli studenti degli ultimi anni del corso di studio per turismo, finanza e marketing, informatica.

Il Lions Club ha proposto il Progetto Martina che prende dal nome di una giovane donna malata colpita da un tumore che, con insistenza ripeteva: «Informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute». L'incontro con gli studenti è consistito in una lezione di un'ora tenuta da un medico del Lions Club "Ennio Flaiano", che con l'ausilio di varie slide, illustra con un linguaggio semplice e facilmente comprensibile la patologia tumorale dall'incidenza ai fattori di rischio, dalla prevenzione con particolare risalto dei fattori di rischio alla diagnostica con illustrazione dell'autocontrollo. Alla fine un breve quiz anonimo.

Tra gli obiettivi del Progetto Martina ci sono: trasferire ai giovani e ai genitori conoscenze necessarie per evitare alcuni tumori o per diagnosticare precocemente la loro presenza; portare a conoscenza di tutti anche la necessità di impegnarsi in prima persona; dare tranquillità, è indubbio che è il sapere che ci può difendere, il sapere che si può vincere dà tranquillità.