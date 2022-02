Anche Pescara nel progetto Life + A_GreeNet

Pescara fa parte del progetto Life + A_GreeNet, che si propone di adattare le città del medio Adriatico ai cambiamenti climatici, attenuando gli effetti dell’innalzamento delle temperature e delle ondate di calore sulla vita nelle città e sull’ambiente. Si parla di centri di circa 341mila abitanti, con una macroarea che comprende i comuni costieri di Ancona e San Benedetto del Tronto per quanto riguarda la Regione Marche, e di Pescara, nonché dell’Associazione Temporanea di Scopo Atste- “Città della Costa” (Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi) per ciò che concerne la Regione Abruzzo.

Le infrastrutture verdi nella dimensione territoriale ed urbana costituiscono le migliori soluzioni sul campo e contribuiscono al miglioramento della biodiversità, del benessere e della salute delle comunità locali. Per favorire la conoscenza e il confronto sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici, il progetto Life+A_GreeNet, ha organizzato due webinar e alcuni focus groups aperti ai tecnici della pubblica amministrazione, delle comunità locali e agli amministratori.

L'obiettivo di questi incontri on line è confrontare alcune esperienze nazionali e internazionali di adattamento ai cambiamenti climatici con riferimento alle aree urbane, allo scopo di apprendere dai successi e dagli insuccessi, aprendo un confronto con i protagonisti (rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e professionisti). Lo scopo è quello di ricevere suggerimenti per proposte progettuali più efficaci e strategie migliori da mettere in atto per il coinvolgimento dei diversi portatori di interesse e dei cittadini, per introdurre innovazioni economicamente sostenibili nella gestione e realizzazione delle aree verdi.

Il primo webinar si è tenuto nei giorni scorsi ed era intitolato “Adattamento ai cambiamenti climatici: il ruolo della partecipazione e del coinvolgimento delle comunità locali nel miglioramento ambientale, economico e sociale della città". Il prossimo webinar, invece, è in programma il 17 febbraio alle ore 15 e verterà sul tema “Adattamento ai cambiamenti climatici e forestazione urbana: rapporti con la pianificazione territoriale e urbanistica”, proponendo le esperienze di Piano Operativo Comunale (Poc) di Prato; Progetto Puj Prato Urban Jungle; Progetto Life SoS4Life; Piano Generale del Territorio (Pgt) del Comune di Giussano, in cui la strumentazione urbanistica e i progetti di rigenerazione urbana hanno giocato un ruolo importante per la realizzazione di aree verdi e di forestazione urbana.