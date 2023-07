L'estate a bordo di un battello tra escursioni e laboratori educativi accessibili proprio a tutti: parte il progetto "Fiume inclusivo"

Parte il 31 luglio e andrà avanti fino al 7 settembre il progetto “Fiume inclusivo”Tutti, ma proprio tutti, potranno partecipare per tutta l'estate alle escussioni organizzate per scoprirne i segreti. Un viaggio alla scoperta dell'ecosistema fluviale finalizzato alla fruibilità per un turismo inclusivo che vede la città tra le 19 della costa abruzzese partner della Regione Abruzzo che ha ottenuto il finanziamento “Bike to coast for everyone”.

Gratuito il servizio per i ragazzi diversamente abili che potranno essere accompagnati da un membro della famiglia, sempre gratuitamente e su richiesta al momento della prenotazione, da un operatore specializzato.

Scopo del progetto, come detto, è quello di rendere fruibile il fiume Pescara vivendolo come difficilmente si può fare. Si viaggerà a bordo di un battello che ha tutte le caratteristiche per ospitare persone con ogni tipologia di disabilità perché possano vivere pienamente l'esperienza di conoscere la storia del nostro fiume, di come l'uomo nel tempo lo ha modificato e della sua utilità. Questo grazie al supporto di specialisti per la disabilità fisica, visiva, cognitiva, uditiva.

Il progetto prevede attività di educazione ambientale legate alla vita del mare e del fiume con escursioni sul fiume con la Rti “l’Ancora-Mediterranea” e presso l’EcoSpiaggia Playa Paleo del lungomare nord. Verranno trattati dagli aspetti naturalistici a quelli di natura più scientifica, senza dimenticare quelli di carattere storico e culturale. Il fiume come ambiente, ecosistema, agente modellatore del paesaggio, fulcro della vita e punto di riferimento per l’uomo che da sempre ha messo radici nelle sue prossimità, dovrà essere inclusivo.

Con l'iniziativa il Comune intende dunque creare una sorta di laboratorio all'aria aperto fatto di esperienza e conoscenza. A coordinare il progetto sono il rup (responsabile unico del procedimento) l'architetto Ester Zazzero che è responsabile Transizione ecologica e valorizzazione mare e fiume del settore diretto dall’Architetto Emilia Fino.

Le escursioni, ognuna dedicata ad un tema specifico, si svolgeranno tutti i giorni e nei seguenti orari:

Lunedì dalle 9 alle 13

Martedì dalle 16 alle 20

Mercoledì dalle 10 alle 14 con il Laboratorio educativo ambientale dalle 17 alle 19

Giovedì dalle 16 alle 20

Venerdì dalle 17 alle 19

Sabato dalle 10 alle 12 con il Laboratorio igiene urbana e raccolta differenziata fissato dalle 12 alle 13

Domenica dalle 18 alle 20 con il Laboratorio del riuso che si svolge dalle 10 alle 12

Per avere informazioni e prenotare è possibile chiamare il numero 347 5551068.