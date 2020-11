In 36 Comuni del Pescarese fa tappa il progetto di educazione postale e finanziaria. L'iniziativa, ora in modalità webinar, conferma l’obiettivo di diffondere la cultura dei servizi del recapito e di aumentare la consapevolezza dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale.

I cittadini dei paesi coinvolti, invitati dai loro sindaci a partecipare alle due sessioni didattiche della durata di 30 minuti ciascuna, hanno avuto la possibilità di ricevere gratuitamente un contributo sulle novità dei servizi del recapito e sulla pianificazione finanziaria, la protezione, la previdenza complementare, il risparmio e gli investimenti.

Hanno partecipato i seguenti centri: