Presentato il progetto per la nascita del distretto musicale del Conservatorio nell'ex scuola Muzii [FOTO]

È stato presentato ufficialmente il progetto per la nascita del distretto musicale del Conservatorio "Luisa d'Annunzio" che verrà realizzato nei locali dell'ex scuola Muzii in via Saffi a Pescara.

L'opera potrà essere realizzata grazie a 10 milioni di euro destinata alla riqualificazione del plesso.

Per il sindaco Carlo Masci è «un grande risultato che dà un’ulteriore spinta alla vocazione culturale e alla crescita di Pescara come città delle arti. Voglio ringraziare la professoressa Maria Cristina Forlani della facoltà di Architettura perché l’università è stata preziosissima nell’elaborazione delle linee-guida che sono state alla base della stesura del progetto, individuando le esigenze del Conservatorio ma anche quelle della città. Un esempio virtuoso di collaborazione con la stessa università e con il Conservatorio che oggi ci consente di presentare un’opera che è già nella sua fase esecutiva e che contiamo di realizzare in tempi “cinesi” entro il 2023».

Il Comune (con la precedente giunta) aveva chiesto il finanziamento secondo quanto previsto dall’articolo 4 del decreto interministeriale Mef-Miur n. 57864 del 06 aprile 2018, con fondi a destinazione vincolata. Il recupero dell'ex scuola media di via Saffi, in base al progetto firmato da Tommaso Vespasiano, coadiuvato dagli ingegneri Libbio Antonelli e Marcello Conocchia, dall’architetto Manuela Romano e dal geometra Michele Aureli, fa perno su una rifunzionalizzazione degli spazi interni in conformità con le linee guida del ministero dell’Istruzione in materia di edilizia scolastica con opere di opere di miglioramento sismico e adeguamento delle misure di sicurezza antincendio.

L'intervento prevede l'abbattimento completo dei due edifici (ex palestre) adiacenti e connessi al sistema principale, attualmente in stato di avanzato degrado e rischio strutturale, nonché la demolizione parziale dell'involucro degli edifici, ex aule, al fine di realizzare un miglioramento sismico della struttura e la ridefinizione di un involucro altamente performante dal punto di vista energetico. Saranno realizzati due nuovi fabbricati, l'uno finalizzato alla configurazione di una biblioteca specializzata/audioteca, l'altro destinato a concretizzare un nuovo aperto anche alla città. Previste altresì la riconfigurazione dei seminterrati per la realizzazione di un sistema integrato di fruizione con la cittadinanza e la riorganizzazione degli spazi aperti all'interno dell'area oggetto di intervento mediante la realizzazione di percorsi, luoghi per la sosta, etc. Tutti gli interventi sono finalizzati all'ampliamento del Conservatorio "Luisa d'Annunzio" per un numero di studenti pari a 340 e per un numero di utenti dell'auditorium pari a 500.