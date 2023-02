Al via il progetto “Cineager” dedicato ai ragazzi di Rancitelli e San Donato

È stato presentato stamattina, nell’aula magna della scuola secondaria “Ugo Foscolo”, il progetto “Cineager”, che vanta il patrocinio del garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza e il sostegno del Corecom Abruzzo. “Cineager”, dedicato ai ragazzi di Rancitelli e San Donato, è realizzato dal regista Walter Nanni in collaborazione con la Rete di scuole del quartiere: scuola “Ugo Foscolo” istituto comprensivo 1, liceo artistico musicale e coreutico Misticoni Bellisario, Istituto Aterno-Manthoné e Istituto Volta. Il progetto si sviluppa in due fasi. La prima consiste in un corso di cinema di base che coinvolge oltre 150 ragazzi, da 11 a 18 anni, dei quartieri di Rancitelli e San Donato, composto da 10 ore di lezione suddivise in 5 appuntamenti.

Le materie del corso saranno storia del cinema; il linguaggio cinematografico e la comunicazione attraverso il video; dalla pellicola al digitale: le nuove tecnologie; dall’idea al montaggio finale: fasi, ruoli e percorso realizzativo; scrivere il film: soggetto e sceneggiatura; la recitazione nel cinema; tecniche di ripresa; la fotografia; le luci, il suono, la musica; il montaggio con i nuovi software e l’elaborazione digitale delle immagini; pre-produzione, piano di lavoro, assegnazione ruoli e organizzazione generale per la realizzazione del documentario.

Alla Foscolo, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, sono inoltre in programma i casting per la scelta degli attori che parteciperanno alle riprese. Successivamente sarà prodotto un documentario, intitolato “Il confine - storie di ragazzi, matti e giganti nel quartiere più bello del mondo”. I ragazzi affiancheranno la troupe, composta da professionisti del settore diretti da Nanni.

La garante Falivene: "Rendere protagonisti i nostri ragazzi"

“Rendere protagonisti i nostri ragazzi e consentire di raccontarsi rappresenta un intervento concreto nel loro mondo – ha detto Maria Concetta Falivene, garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza – Una rete di integrazione sociale e di comunicazione attraverso un prodotto cinematografico che tratti le problematiche minorili significa affrontare e sviscerare le insidie che possono manifestarsi durante il periodo dell’infanzia e dell’adolescenza. Così si entra in campo attuando la vera prevenzione e per questo ringrazio vivamente il presidente del Corecom La Rana e tutti i componenti del Comitato, per aver supportato questa iniziativa”.

E Nanni ha aggiunto: “Non credo sarà un semplice progetto da cui nascerà un film; penso invece sarà un vero e proprio viaggio insieme ai ragazzi e alla mia troupe dentro il cuore della mia città. Realizzerò il documentario attraverso il punto di vista dei più giovani. Il confine sarà un lungometraggio realizzato nel quartiere Rancitelli di Pescara, incentrato sulle storie, sulle idee e sui sogni delle ragazze e dei ragazzi di uno dei quartieri più difficili e degradati d’Italia, spesso al centro della cronaca locale e nazionale per fatti criminali. Il nostro intento è sviluppare un racconto appassionante ed emozionante del quartiere e della sua gente, del rapporto che i ragazzi e gli adulti hanno con la realtà e con il web, attraverso interviste e immagini esclusive realizzate con le più moderne tecnologie”.