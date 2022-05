Concluso il progetto ludico sportivo "A bordocampo", Santilli: "Grande successo, oltre 250 bambini coinvolti" [FOTO]

Grande successo per l'iniziaitva organizzata dal Comune "A bordocampo" che ha visto una serie di attività e iniziative ludico sportive e ricreative spalmate per 18 mesi. Oltre 250 bambini e famiglie hanno infatti animato le varie attività con la giornata di chiusura che si è tenuta nei giorni scorsi nel parco della pace in via Aterno. A coordinare il progetto l'ets "Prossimità alle istituzioni" promosso dal Csi, con eventi sportivi e ludico-sportivi, realizzati attraverso un complesso di impiantistica mobile trasportato e noleggiato nelle aree verdi dove è stato allestito il" Villaggio dello sport". Presenti alla giornata finale il sindaco di Pescara Carlo Masci e il vicesindaco Gianni Santilli che, da noi interpellato, ha commentato:

"È stata un'iniziativa di successo, con numero davvero molto importanti. La giornata di chiusura si è svolta in un clima di festa, gioia e voglia di socializzare e mi sono già personalmente attivato con l'ets "Prossimità alle istituzioni" per riproporre il progetto anche in altre zone di periferia della città, ricevendo la massima disponibilità ad organizzarla nuovamente visti gli ottimi riscontri avuti in questi diciotto mesi".