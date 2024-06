"Ti regalo un quadro, se lo vieni a prendere": ecco il progetto di Samuel, artista pescarese

Quadri lasciati, in giro per l’Abruzzo, per essere donati a chi li trova. Rispecchiano l’identità dei singoli territori e sono stati creati con «l’idea di dare, senza ricevere». La mano è di Samuel, nome d’arte di Gabriele Sichetti, 32 anni, di Pescara, da sempre appassionato di arte. Nel giro di due settimane, a giorni alterni, ha lasciato 11 lavori in luoghi diversi, da Città Sant'Angelo a Giulianova, senza tralasciare alcuni comuni montani. “Seminiamo arte” è il titolo del progetto, cui seguirà una mostra, da allestire a Pescara, in collaborazione con l'associazione Family Life, di cui Samuel è un volontario.

Il sogno di Samuel, l'artista che ama anche dipingere sui muri, ma senza spray, diplomato al liceo artistico di Pescara, è quello di contribuire ad accrescere l’interesse per l’arte in una città che ha vissuto periodi migliori in questo campo. «Il mio intento è quello di dare, senza ricevere. Seminare, appunto, per veder crescere degli alberi in futuro», rivela Samuel. «Sinceramente non immaginavo così tanto interesse nei confronti di questo progetto. In due settimane ho lasciato 11 quadri in location diverse e le persone hanno apprezzato molto l’iniziativa. Tra le varie località, sono stato al Belvedere di Città Sant’Angelo, a Giulianova, a Pescasseroli, a Tagliaccozzo, a Fossacesia. I quadri sono stati presi da chi è arrivato prima a destinazione. C’è anche chi è riuscito ad averne due».

Giovedì 20 giugno il prossimo quadro verrà lasciato a Pescara. Solitamente Samuel, sul profilo social del progetto, posta l’immagine del dipinto e la posizione. Chi arriva prima e trova l’opera, la prende gratuitamente.

«La seconda fase del progetto riguarda la volontà di realizzare una mostra a scopo benefico», annuncia. «Da volontario dell’associazione Family Life, presieduta da Giovanna Medoro, che mi ha incoraggiato molto, mi preme aiutare i bambini che hanno bisogno di cure e comunque le persone più fragili. La mia arte può avere anche una valenza sociale».