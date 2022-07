L'associazione Nuova Pescara: "Montesilvano e Spoltore siano coinvolte nei progetti dell'area di risulta"

Coinvolgere nel progetto di riqualificazione dell'area di risulta anche i Comuni di Montesilvano e Spoltore relativamente alla possibilità di costruirci il nuovo palazzo della Regione Abruzzo.

È quello che chiede l'associazione Nuova Pescara, che da tempo si batte per la fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore in un unico comune.

«Stupisce che proprio dal sindaco Carlo Masci, da sempre favorevole a Nuova Pescara, parta un progetto in cui si evidenzia innanzitutto l'esclusione di Montesilvano e Spoltore anche dalla fase di progettazione», afferma Marco Camplone, presidente dell'associazione Nuova Pescara sin dalla sua fondazione.

Camplone poi prosegue: «L'area di risulta è il centro di Pescara, il centro di Nuova Pescara e il centro dell'intera area metropolitana e non può essere gestita con il criterio del giardinetto di quartiere. Sull'utilità di inserire una realizzazione così impattante su una zona fortemente congestionata possiamo aprire un ampio dibattito e tutte le opinioni saranno valide. Quello che non è valido affatto è il non coinvolgimento, in questo progetto, del sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, e del neo sindaco di Spoltore, Chiara Trulli. L'associazione Nuova Pescara chiede che vengano immediatamente resi partecipi e che le loro eventuali istanze e le loro proposte siano tenute in debita considerazione. Non dobbiamo costruire una Pescara nuova ma la Nuova Pescara, in cui Montesilvano e Spoltore devono essere protagoniste perché questo è il vero senso di una fusione votata dai cittadini in un referendum e sancita da una Legge regionale votata all'unanimità».