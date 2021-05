Progetto alternanza scuola-lavoro con la Walter Tosto per 18 studenti della ‘Di Marzio-Michetti’

Ben 18 studenti dell’istituto professionale ‘Di Marzio-Michetti’ di Pescara, dell’indirizzo Industria, Artigianato e Made in Italy-Mec, stanno partecipando a un corso di alternanza scuola-lavoro: merito della partnership con l’azienda Walter Tosto, una collaborazione iniziata 15 anni fa e grazie alla quale i laboratori della stessa scuola sono stati dotati della strumentazione necessaria.

I ragazzi stanno seguendo un corso intensivo in elettrosaldatura. A fare loro da tutor sono gli stessi tecnici dell’azienda, entrati direttamente a scuola per avviare il percorso formativo, e un ex studente, Emanuel Igbute, 23 anni, che oggi, a conclusione del proprio percorso formativo svolto nella ‘Di Marzio-Michetti’, lavora come dipendente della stessa azienda.

Vengono insegnate ai ragazzi innanzitutto le misure di sicurezza e protezione, poi la tecnica e la manualità nell’utilizzo delle strumentazioni. L’iniziativa è promossa dall’istituto ‘Di Marzio-Michetti’ e, con la supervisione della vice dirigente Milca Marini, vede la partecipazione e il coordinamento dell’ingegner Gianluca Ciofani, docente e consulente Walter Tosto, Simona Di Battista, Responsabile Ufficio Saldature di Walter Tosto, Danilo Federico, istruttore per la Walter Tosto, e da quest’anno anche il succitato Emanuel Igbute.

I 18 protagonisti del progetto sono gli studenti della classe III B: Andrea Chiacchia, Paolo Colangelo, Fabrizio Di Biase, Manuel Di Federico, Mattia Di Felice, Mattia Di Pietrantonio, Stefano Di Pietrantonio, Giovanni Di Rito, Lorenzo Ferrante, Flavio Gantile, Emanuele Mirabella, Harison Donato Muliero, Marco Plevano, Luca Recchia, Bohdan Starchuk, Rocco Travaglini e Albert Zedda, cui si sono aggiunti due studenti della classe IV A, Durim Buduri e Andrea Di Rocco.