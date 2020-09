Quattro progetti per il rientro in sicurezza a scuola saranno presentati dalla Asl di Pescara

Sono in totale 4 i progetti per la gestione del rientro a scuola in sicurezza che verranno presentati dalla Asl di Pescara nel corso di un convegno.

L'appuntamento è nella aula magna al primo piano della Direzione sanitaria giovedì 3 settembre alle ore 17.

"La progettualità della pediatria. Un sogno a colori" il titolo del convegno nato dall'analisi di recenti ricerche scientifiche.

I progetti che saranno presentati riguardano:

la profilassi contro il Covid-19 e una nuova prospettiva dalla ricerca pre-clinica sull'Aids;

il progetto scuola Covid-19, che prevede il distanziamento fisico, ma soprattutto un innovativo protocollo diagnostico;

le nuove modalità per la didattica a distanza per bambini e adolescenti impossibilitati a seguire le lezioni per problemi di salute;

"il progetto murales" per i piccoli guerrieri.

All'incontro interverranno: Vincenzo Ciamponi (direttore generale Asl Pescara); Michele Di Mascio (capo del Laboratorio di ricerca sull'Imaging dell'Aids e capo del Laboratorio di biologia Matematica, National Institute of Allergy and Infectious Diseases - Usa); Maria Concetta Falivene (Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Abruzzo); Rita Greco (Direttore ff Uoc Pediatria Asl di Pescara); Paolo Fazii (direttore Uoc Microbiologia e Virologia ASL di Pescara); Graziella Soldato (dirigente Medico della Uoc di Igiene Epidemiologia e Sanita' Pubblica Asl di Pescara); Lamberto Manzoli (direttore di Dipartimento di Scienze Mediche Sezione Medicina e Sanita' Pubblica, Asl Pescara); Ildo Polidoro (direttore Uoc Medicina Legale). Sono inoltre in previsti alcuni interventi istituzionali e una tavola rotonda per approfondire gli argomenti in discussione.

Sarà possibile seguire la diretta streaming dell'evento all'indirizzo: https://www.youtube.com/c/Informa360tv?fbclid=IwAR2H6y3LkmCWyJDzpdWqE4iKCAPMtNBdS1ioAfuOK0h6hDy6u0nCfZM7eK8