Profughi ucraini, l'imprenditore Barretta apre le porte all'accoglienza

Non solo invio di beni necessità, in Abruzzo c'è anche chi mette a disposizione le strutture ricettive di cui è proprietario per ospitare i profughi ucraini e lo fa per una ragione precisa: ha conosciuto le conseguenze di una guerra. Protagonista di questa storia di solidarietà, come riferisce l'Adnkronos, è Ernani Barretta, noto imprenditore di Pescosansoneco. “Ho conosciuto la miseria e la fame nei periodi di sfollamento durante la seconda guerra mondiale, ho visto soffrire e morire vecchi, bambini e donne dei quali nessuno si prendeva carico. Ho cercato di assistere in seguito, con tutte le mie forze, le popolazioni costrette, da guerre e povertà, a vivere una vita miserevole, prive di mezzi elementari di sostentamento”.

“So bene - ribadisce -, per averlo provato sulla mia pelle, cosa vuol dire fuggire dalla guerra e dalle sue manifestazioni disumane e bestiali. Talvolta non ho esitato ad indebitarmi per soccorrere gente che viveva sotto la soglia della povertà. Oggi, di fronte all'orrenda visione di civili inermi che, senza alcuna colpa, cercano di fuggire gli orrori della guerra per mettere in salvo la parte debole ed indifesa delle proprie famiglie, ossia i bambini, gli anziani, le donne, non riesco a restare indifferente e a voltare lo sguardo da un'altra parte. Sono perciò disponibile ad accogliere profughi che abbiano bisogno di un tetto e di un pasto. Se potessi farei cessare immediatamente la guerra, ma purtroppo - conclude Barretta - non rientra nelle mie piccole possibilità e, a quanto vedo, chi guida le grandi potenze, senza eccezioni, non ha imparato dalla Storia neppure il modo giusto di litigare. Che Dio li assista e li faccia rinsavire”.