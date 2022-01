Scomparsa la prof Verderame, lutto al liceo scientifico "da Vinci"

Lutto al liceo scientifico "da Vinci" di Pescara per la scomparsa della storica professoressa Ileana Ucci in Verderame.

La prof di matematica, che ha visto passare davanti alla sua cattedra diverse generazioni di pescaresi, è deceduta all'età di 92 anni.

Così la ricorda lo scrittore e professore Francesco Ricci, uno dei suoi ex alunni: «E così ci ha lasciato anche lei, carissima professoressa Verderame. Il nostro cuore, gonfio di tristezza, è stato subito sommerso dall’onda dei ricordi, e ci siamo ritrovati tutti lì, tra i banchi dell’aula, ad ascoltarla spiegarci, con voce ferma e sicura, i monomi e le equazioni di secondo grado. È stata un esempio, di insegnante e di persona. Elegante, formale e professionale a scuola, affettuosissima fuori da scuola. Ligia alle regole, preparatissima, autoritaria in modo sano, di chi è determinata e ci crede, a trasmettere e a educare, di una che prende molto seriamente quello che fa… E ciò ben si condensa nell’immagine che più abita la memoria di noi tutti, suoi passati alunni: “Allora, vorrei sentire…” col suo dito che scorreva sul registro, lungo l’ordine alfabetico dei nostri cognomi. Continuerà a seguire i suoi studenti dal cielo, carissima prof, e noi la porteremo nel nostro cuore per sempre. Per quanto mi riguarda, come spesso succede quando pure tu fai l’insegnante, se, da adesso in avanti, durante le mie lezioni, ripeterò alla classe una delle frasi che diceva lei (“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!”), per un momento guarderò in alto, sorriderò all’immagine di lei che si formerà nella mia mente, e le sarò riconoscente».