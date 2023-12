Circa 4 quintali di prodotti e derrate alimentari donati dall'istituto Alberghiero alla Caritas per i pranzi di Natale

Venerdì 22 dicembre si terrà la cerimonia di consegna delle torte natalizie e dei pacchi alimentari confezionati da docenti e studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara, beni alimentari destinati alla Caritas Diocesana per il pranzo di Natale che si svolgerà nella Cittadella della Carità e al Santuario stesso. La consegna, nella parrocchia del Santuario del cuore immacolato di Maria in via Vespucci, fa parte dell'iniziativa ‘La solidarietà è lo spirito autentico del Natale’ alla presenza della dirigente dell’Istituto Alberghiero Alessandra Di Pietro, del parroco padre Albert e dei responsabili della Caritas.

Importanti le cifre della donazione: complessivamente verranno consegnati 1,5 quintali di prodotti alimentari non deperibili e torte al Santuario e 2,5 quintali alla Caritas, alimenti realizzati in parte nei laboratori dell’officina del gusto e in parte a casa dagli stessi studenti, sotto la supervisione del docente chef Amedeo Prognoli e della professoressa Celeste Di Giorgio, referente dello sportello per il volontariato.