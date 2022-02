Il procuratore capo Bellelli e il sostituto Mantini in visita al comando provinciale della guardia di finanza

Il procuratore capo di Pescara Giuseppe Bellelli, assieme al procuratore aggiunto Anna Maria Mantini, hanno fatto visita nella giornata di ieri primo febbraio al comando provinciale della guardia di finanza. Ad accoglierli, il comandante provinciale colonnello Antonio Caputo assieme al comandante del nucelo Pef colonnello Luca Lauro, che hanno illustrato le principali attività operative svolte dai vari reparti sul territorio e le prospettive per il 2022.

Il colonnello Caputo ha messo in evidenza come l’impegno sia stato rivolto ai contesti illeciti più gravi, a tutela della finanza pubblica, sia sul versante delle entrate sia su quello delle uscite, nonché a contrasto della criminalità

economico-finanziaria. Attenzione anche per i controlli economici sul territorio, con attività d'intelligence e analisi per intercettare casi di distorsione e abuso particolarmente importanti. Fondamentale, hanno spiegato le fiamme gialle ai procuratori, anche la collaborazione attiva dei cittadini che si fa sempre più intensa, grazie alle segnalazioni al 117 ed alla sala operativa del comando provinciale.

Al termine del briefing, il procuratore Bellelli ha espresso parole di apprezzamento per l’operato del corpo in tutte le sue forme, specialmente quando le indagini scaturiscono dall’osservazione delle dinamiche criminali da

parte delle pattuglie impegnate a garantire la sicurezza economico-finanziaria nella provincia di Pescara:

“La guardia di finanza rappresenta, in questa epoca storica, una forza di polizia altamente qualificata, con competenze professionali trasversali, utili per interpretare al meglio le esigenze investigative, processuali e di

attenzione sul territorio, che il nostro tempo richiede”.