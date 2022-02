Il procuratore Bellelli audito a Roma in commissione Antimafia

Domani (mercoledì 23 febbraio) il procuratore della Repubblica di Pescara, Giuseppe Bellelli, verrà ascoltato dalla commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Nello specifico, l'audizione di Bellelli si svolgerà alle ore 14 nell'aula del quinto piano di Palazzo San Macuto, sede distaccata della Camera dei Deputati.

Successivamente, e per la precisione alle ore 19, la stessa commissione, nell'ambito dell'istruttoria sulla pronuncia della Corte Costituzionale in materia di ergastolo ostativo, ascolterà il professor Marco Ruotolo e il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo. In questo caso, invece, l'audizione si terrà nella sala del refettorio di Palazzo San Macuto,

Tutti gli appuntamenti verranno trasmessi in diretta webtv.