Processo Rigopiano, sequestrati gli stipendi dell'ex prefetto e di altri 2 imputati

Processo Rigopiano, disposto il sequestro degli stipendi dell'ex prefetto e di altri 2 imputati. Come riporta l'Ansa, infatti, nell'odierna udienza preliminare il gup Sarandrea ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Reboa, disponendo il sequestro conservativo di un quinto degli stipendi dell'ex prefetto Provolo e del dirigente regionale Sabatino Belmaggio, nonché di un quinto della pensione dell'ex dirigente regionale Carlo Visca. L'udienza è stata aggiornata al prossimo 11 dicembre, quando si cominceranno ad affrontare le richieste di riti alternativi.

NO ALLA TRASCRIZIONE DELLE INTERCETTAZIONI - Oggi il giudice ha rigettato la richiesta, formulata dai pubblici ministeri Papalia e Benigni, di trascrizione di alcune intercettazioni telefoniche carpite nell'ambito di un'indagine della Direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, in quanto "non sussistono connessioni" tra i reati al centro del procedimento sul caso Rigopiano e le notizie di reato per cui erano state originariamente disposte le intercettazioni.

ANGELOZZI - Infine Sarandrea ha ritenuto inammissibile la richiesta di ascoltare, in sede di incidente probatorio, il tenente colonnello dei carabinieri forestali Anna Maria Angelozzi, avanzata nella precedente udienza dalla difesa dell'imputato Ilario Lacchetta e in quella odierna dal legale di parte civile Romolo Reboa.

Il gup, in particolare, ha rilevato come, sulla base delle norme e di specifici pronunciamenti della Cassazione, il ricorso all'incidente probatorio in deroga alla disciplina ordinaria ricorra unicamente nei casi di indifferibilità della formazione anticipata della prova, a fronte del pericolo della perdita immediata della prova stessa. Queste condizioni non sono state ravvisate nel caso in questione.