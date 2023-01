Il 18 gennaio riprende il processo sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, dopo 6 anni la sentenza appare vicina

Dopo 6 anni di attesa e di ulteriore sofferenza i familiari delle 29 vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola potrebbero a breve ottenere una sentenza dal tribunale di Pescara.

Si tornerà in aula mercoledì 18 gennaio a distanza da quel 18 gennaio 2017 che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

Una tremenda valanga travolse l'albergo provocando 29 morti, solo 11 furono i superstiti.

Come ricorda l'Agi, il 18 gennaio si terrà la prima delle sei udienze riservate alle arringhe difensive, il mese successivo ci saranno altre tre udienze per eventuali repliche e il 17 febbraio dovrebbe arrivare la decisione del gup (giudice per l'udienza preliminare) del tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea. Il giorno dell’anniversario e del ritorno in aula, i familiari dopo l’udienza alle 12 si recheranno a Rigopiano sul luogo del disastro per commemorare i propri cari.

Il processo conta 30 imputati (29 persone e una società) appartenenti a varie istituzioni come Regione, Provincia, Comune di Farindola, Prefettura, che saranno giudicati con il rito abbreviato. Le accuse sono, a vario titolo, disastro colposo, omicidio e lesioni plurime colpose, falso, depistaggio, abusi edilizi. L’accusa, rappresentata dal procuratore capo, Giuseppe Bellelli, e dai pm Andrea Papalia e Anna Benigni, nel corso della requisitoria ha chiesto 26 condanne per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusione e quattro assoluzioni. Tra le richieste di condanna: 12 anni per l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo; 11 anni e 4 mesi per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta; 6 anni per l'ex presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco.