Processo Rigopiano, i legali del sindaco di Farindola Lacchetta: "Sconosciuto il pericolo che quell'area poteva rappresentare"

C’era inconsapevolezza diffusa sul territorio rispetto al pericolo che quell’area poteva rappresentare. E non esisteva una Carta di localizzazione dei pericoli da valanghe di cui la Regione Abruzzo si è dotata dallo scorso settembre, unico strumento che avrebbe potuto scongiurare la catastrofe.

Queste le tesi sostenute, in tribunale a Pescara, dagli avvocati del sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, come riferisce l'Adnkronos.

In aula, anche oggi, il processo per il crollo, a causa di una valanga, il 18 gennaio 2017, dell’hotel Rigopiano, situato nell’omonima frazione a Farindola sul Gran Sasso.

Furono 29 i morti e 11 i superstiti. Le arringhe difensive, corredate di documenti, puntano sul fatto che nessuno, dagli anni Cinquanta e Sessanta, sapeva che su quella zona incombeva un così grave pericolo, neppure il primo cittadino del luogo. Per Lacchetta, tra i 30 imputati per il disastro, la pubblica accusa ha chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere.