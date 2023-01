Tragedia di Rigopiano, chieste le prime assoluzioni dai difensori degli imputati

“Bianco non aveva potere né responsabilità per consentire l’apertura della sala operativa” e “non faceva parte e non ha mai fatto parte del centro coordinamento soccorsi, né della sala operativa”. Così in aula nel corso del processo per la tragedia dell'hotel Rigopiano AntonioMessere, difensore di Leonardo Bianco, ex capo di gabinetto della prefettura di Pescara. E' stato lui il primo, come riporta l'agenzia Agi, a prendere la parola nel giorno in cui ricorre il sesto anniversario dei tragici fatti e in cui si è tornati in aula proprio per ascoltare gli avvocati difensori dei 30 imputati (29 persone e una società”.

Il difensore, si legge ancora nel lancio di agenzia, ha anche sostenuto che Bianco non aveva competenze di protezione civile che erano invece di un'altra area della prefettura. Per quanto riguarda le due lettere che vengono contestate a Bianco, l'avvocato Messere ha detto che una non l'avrebbe proprio redatta il suo assistito, mentre l'altra porta la firma di Bianco come responsabile della comunicazione. Insomma si tratterebbe di “mera comunicazione istituzionale”. Messere ha, infine, chiesto per il suo assistito l'assoluzione perché il fatto non sussiste e il dissequestro dei beni. A seguire hanno parlato i difensori delle dirigenti della prefettura Giulia Pontrandolfo e Daniela Acquaviva e del tecnico Giuseppe Gatto, che hanno chiesto l'assoluzione per i loro assistiti.

L'avvocato Gianlugi Tucci, difensore di Pontrandolfo, indagata nel filone sul depistaggio, a margine dell'udienza ha detto ai cronisti che la sua assistita “non ha depistato perché chi vuole depistare non va da un sottoufficiale dell'arma dei carabinieri per andare a riferire qualcosa che sa che potrebbe essergli contestato il giorno dopo”. L'avvocato ha poi sottolineato che su altre cose la sua assistita è stata invece ritenuta credibile dall'accusa. “Quando è stata sentita a sit (sommarie informazioni testimoniali), perché all'epoca non indagata, riferisce la verità sull'operatività della sala della prefettura, ossia sulla effettiva apertura e sull'effettivo funzionamento della Sala operativa – ha spiegato: non il 16, ma il 18 gennaio. Lì è stata ritenuta talmente credibile che la procura ci ha fondato alcuni capi di imputazione. Ritenere una persona credibile a corrente alterna non è possibile”.

Il procedimento giudiziario si sta svolgendo davanti al gup del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea con rito abbreviato e vede tra gli imputati rappresentati di diverse istituzioni tra cui Regione, Provincia, Comune di Farindola e prefettura.

A causa del maltempo e della nevicata che sta interessando Rigopiano, la cerimonia di commemorazione delle 29 vittime si tiene nella chiesa parrocchiale di Farindola e non sul luogo della tragedia. Le forze dell’ordine che presidiano la zona hanno spiegato che mancano le condizioni di sicurezza per salire fino alla zona dove si trova l’obelisco dell’hotel. Il pullman dei parenti delle vittime che si era fermato dopo il centro abitato di Farindola è stato quindi fatto tornare indietro. L’inizio della messa a Farindola nella chiesa parrocchiale San Nicola Vescovo è stata caratterizzata dalla lettura dei nomi dei "29 Angeli". A seguire la deposizione di 29 rose bianche sulI’altare mentre veniva suonato il silenzio con la tromba. Prima della cerimonia religiosa si è tenuta una fiaccolata all’esterno della chiesa.