Anche Pescara si prepara per la processione del venerdì santo: orario e percorso della via crucis

Il Comune di Pescara, con un post sulla pagina ufficiale Facebook dell'ente, ha comunicato l'orario di partenza e il percorso che seguirà la processione del venerdì santo in città. Appuntamento venerdì 15 aprile dalle 19,30 con partenza dalla chiesa del Sacro Cuore in centro. Da qui il corteo religioso si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele, Ponte Risorgimento e Via Conte di Ruvo, prima di raggiungere la Cattedrale di San Cetteo.

In molti comuni del Pescarese e abruzzesi, con l'allentamento delle restrizioni Covid e dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torneranno in occasione del venerdì santo le processioni: a Loreto Aprutino ripartirà il tradizionale rito della processione degli incappucciati, mentre a Penne l'amministrazione comunale ha fatto sapere che sarà obbligatorio indossare la mascherina per i partecipanti: esentati i bambini con meno di 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e i figuranti del corteo impossibilitati per il proprio ruolo nel corteo religioso.