La città ricorda i caduti in mare: grande partecipazione per la processione di Sant'Andrea [FOTO]

Grande partecipazione per la processione di Sant'Andrea che come ogni 30 luglio unisce la città e in particolare la marineria pescarese. Una tradizione irrinunciabile e molto sentita anche per la suggestione data dalla processione in mare cui hanno partecipato autorità civili e militari, ma soprattutto tanti cittadini.

La tradizione risale al 1867 quando a Castellammare Adriatico nella zona di borgo marino, vicino alla porto e al fiume, sorse la chiesa al santo dedicata e dove, prima della processione, si svolge la messa. Poi la processione che arriva fino al mare. È qui che la statua del santo viene portata a bordo per iniziare la processione che è una benedizione per i pescatori, ma anche il ricordo dei caduti in mare. Particolarmente toccante, infatti, il momento in cui una corona viene lasciata nella acque del mare pescarese proprio per ricordarli.

Il sindaco Carlo Masci, presente così come il presidente della regione Marco Marsilio e il presidente consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Masci ha voluto ricordare nell'occasione il titolare dello stabilimento Orsa Maggiore Nicola Rabuffo tragicamente scomparso per un malore nel 2016

“Dedicato alla memoria del mio caro amico di sempre e per sempre Nicola Rabuffo – scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook -. Quanti ricordi contiene il lancio in mare di quel mazzo di fiori e la mia mano sulla spalla di suo figlio Nicolino”.

I festeggiamenti per il santo si chiuderanno domani con il tradizionale spettacolo pirotecnico per il quale, anche quest'anno, non sono mancate le polemiche.