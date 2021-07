Celebrata la tradizionale processione in mare per la festa di Sant'Andrea [FOTO]

Per il secondo anno consecutivo gli eventi sono stati limitati a causa dell'emergenza Covid, ma nessuno ha voluto rinunciare al corteo delle barche in acqua

Celebrata stamane la tradizionale processione nel mare (con tanto di statua) per la festa di Sant'Andrea. Per il secondo anno consecutivo gli eventi sono stati limitati a causa dell'emergenza Covid, ma nessuno ha voluto rinunciare al corteo delle barche in acqua, che "ha rinnovato il sentimento popolare di una comunità, tra religione e tradizione", dice il sindaco Carlo Masci. "Sant'Andrea è la festa dei pescatori, è la festa di Pescara. Viva Sant'Andrea, viva Pescara".

Insieme al primo cittadino erano presenti anche l'assessore al turismo e ai grandi eventi Alfredo Cremonese, che ha ringraziato gli organizzatori "per il loro impegno nel tramandare questa splendida tradizione", e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che rivolgendosi a Sant’Andrea ha detto: "Proteggi chi va in mare e la mia bella Pescara". È stata poi deposta in acqua una corona dedicata a tutti i caduti del mare.