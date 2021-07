Padovano: “Festa di Sant’Andrea per ricordare tutti i caduti in mare”

Il membro del comitato organizzatore della Festa di Sant’Andrea, Riccardo Padovano, interviene alla vigilia della tre giorni della tradizionale ricorrenza che quest’anno, causa pandemia, non vedrà né lo svolgimento delle consuete attività commerciali, musicali e di divertimento, né i fuochi a mare

Padovano spiega che “quest’anno ci saranno solo le cerimonie religiose con attività ludiche e culturali che si terranno nelle giornate di sabato, domenica e lunedì nel piazzale antistante la chiesa di Sant’Andrea”. Per quanto riguarda la processione in mare con la statua del Santo, sono stati autorizzati i due motopescherecci Erminio Padre e Sharon e altre due ulteriori imbarcazioni che seguiranno il corteo per ricordare tutti i caduti in mare, con la deposizione delle corone alla memoria.

“La manifestazione che terremo domenica mattina - aggiunge Padovano - vedrà, al rientro delle imbarcazioni in porto, un'attività pirotecnica intorno alle 12.30 cosi come vuole la tradizione. La cerimonia vedrà invece le imbarcazioni partire dal porto per arrivare nel tratto di mare all’altezza di piazza Duca degli Abruzzi dove verrà gettata in mare la prima corona e poi a seguire all’altezza del teatro D’Annunzio sarà gettata in mare la seconda corona e successivamente le ulteriori due corone saranno lasciate in mare in onore degli ultimi caduti quali Cristian Dell’Osa, Mimmo Grosso e il capitano della marineria Nicola Gasparroni. Verrà ricordato anche Nicolino Rabbuffo. Un ricordo nella giornata di domenica per chi ha lavorato in mare e sacrificato anche la vita”.