L'Ater apre la procedura per l'assegnazione di alloggi a canone concordato

L'Ater comunica l'apertura della procedura per l'assegnazione di alloggi a canone concordato.

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando è aperto il concorso pubblico, destinato alla formazione della graduatoria generale aperta con aggiornamento semestrale al quale possono partecipare tutti gli aspiranti alla concessione in locazione degli alloggi di edilizia a canone concordato nei Comuni di Pescara, Montesilvano e Catignano sulla base delle disponibilità degli alloggi che si renderanno disponibili.

Riguardo alla scadenza si tratta di un bando aperto con graduatoria semestrale.

Tutti i dettagli sono disponibili al seguente link: https://www2.aterpescara.it/article/canone_concordato_procedura_aperta_2024