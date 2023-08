Segnaletica e asfalto usurati all'incrocio tra via Gran Sasso e via Forca di Penne, Foschi (Lega): "Presto la messa in sicurezza"

Dopo ferragosto si farà un punto sui tempi, ma quel che è certo è che l'intenzione è di intervenire quanto prima per risolvere i problemi legati alla sicurezza all'incrocio di via Gran Sasso con via Forca di Penne che a sua volta costituisce lo snodo di connessione con via del Circuito e via Ferrari.

A comunicarlo è il presidente della commissione comunale Sicurezza Armando Foschi che ha raccolto le lamentele dei cittadini e tenuto in incontro alla presenza dell'ufficiale della polizia locale Giorgio Mancinelli e della funzionaria Francesca Marzetti.

Un tratto di strada tanto stretto quanto trafficato, sottolinea Foschi, “in cui la segnaletica risulta usurata dal tempo e il manto stradale è letteralmente bombardato con fossi, buche e avvallamenti causati dal transito continuo dei mezzi pesanti”.

“Una piccola arteria che paradossalmente svolge un ruolo strategico di altissimo valore, rappresentando il collegamento privilegiato tra via Ferrari-via del Circuito e il ponte Flaiano e di lì fino all’ingresso dell’asse attrezzato”, rimarca ribadendo l'enorme quantità di traffico che la interessa. Diversi i problemi segnalati da chi lì vive. Alcuni, riferisce, “hanno raccontato di aver sentito tremare il pavimento di casa quando il peso dei mezzi in transito è particolarmente intenso ed eccessivo, come il transito successivo e in colonna di diversi pullman”.

Se è vero come i tecnici stessi hanno riferito, spiega ancora Foschi che il ponte Flaiano è stato concepito in funzione della riqualificazione complessiva dell'area ex Liberatoscioli attualmente in fase di progettazione con la previsione dell'ampliamento di via Frann Sasso, “è altrettanto vero che a oggi non conosciamo una data certa sull’avvio di quei lavori che comunque richiedono tempo. E il problema che oggi abbiamo denunciato ha invece il carattere della massima urgenza per restituire vivibilità a una sezione importante del quartiere a ovest della ferrovia”.

Questo, prosegue, senza dimenticare che l'asse via Gran Sasso-ponte Flaiano “ha anche l’obiettivo di porsi come alternativo a corso Vittorio Emanuele II e dunque favorire anche l’ingresso dei veicoli al parcheggio delle aree di risulta e collegare la parte nord con quella sud della città senza dover necessariamente attraversare il centro cittadino. Una funzione che effettivamente viene svolta in maniera straordinaria, forse anche oltre le aspettative visto che il ponte Flaiano è di fatto divenuto un attrattore di mobilità. Va però sicuramente risolto il problema del terminale ultimo di via Gran Sasso che è inadeguato al suo scopo, senza dimenticare la necessità di avviare un’opera importante di ripristino strutturale delle condizioni di sicurezza della strada, con il rifacimento del manto prima e della segnaletica subito dopo, stesso problema che si pone anche nell’area del sottopasso, dove, come ha indicato il consigliere comunale Sabatino Andreelli – conclude Foschi -, anche attraversare la strada per un pedone è oggi una roulette russa”.