"Ogni giorno costretti a vedere e subire atti osceni e di violenza", lo sfogo di una residente di via Fabrizi [VIDEO]

«Mi ricollego a un vostro articolo sulla pensilina del degrado davanti a un supermercato di via Nicola Fabrizi. Abito qui e tutti i giorni siamo costretti a vedere, a subire atti osceni e di violenza. Ormai è diventata il punto di incontro di tutti gli sbandati del centro».

Inizia così quanto ci scrive una donna che vive nel centro cittadino di Pescara e che lamenta una situazione di degrado che si protrae ormai da tempo.

La cittadina poi aggiunge: «Bevono, gridano, minacciano le donne che entrano ed escono dal supermercato. Fanno pochi euro e poi bivaccano nel loro salotto, la pensilina che ormai da anni è lì solo per loro, si riparano dal sole, dalla pioggia, restano seduti lì per ore, mangiano bevono, urinano, lasciano tutto sporco. Noi residenti siamo ormai stanchi, qualcuno vuole organizzare una raccolta di firme per la rimozione della pensilina dei barboni, così la identifichiamo qui in centro. Ormai non ha più utilità per il servizio pubblico. Suggeriamo di smontarla e se un domani dovesse riservire, rimontarla, magari non davanti al supermercato, "luogo di spaccio di birra fredda", ma poco più in là».

A correndo di quanto raccontato la residente invia un video dell'ennesimo atto di violenza quotidiana, commesso da chi si allunga sul marciapiede per fare soldi che come mostrano le immagini se la prende con una bici legata a un palo.